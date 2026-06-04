NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。ロッテはドラフト4位ルーキー・櫻井ユウヤ選手を抹消し、ヤクルト戦に先発する小島和哉投手を登録しました。櫻井選手は高卒ルーキーながら5月31日にプロ初昇格。ファームでも4番起用を重ねてきた期待のスラッガーで、1軍でも代打で2試合に出場しました。快音は響かなかったものの、持ち前の力強いスイングを披露。いずれも空振り三振に倒れました。登録となった小島投手は4日のヤクルト戦に先