◇ファーム・リーグ東地区ロッテ3―5楽天（2026年6月4日森林どりスタジアム泉）ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（18＝健大高崎）が7試合目の登板。1回21球を投げて無安打1奪三振1四球で無失点だった。石垣元は6回に3番手でマウンドへ。先頭打者にストレートの四球を与えるも、続く武藤をカーブで遊飛。陽柏翔はスプリットで空振り三振に仕留め、最後は金子を遊ゴロに抑えた。直球の最速は153キロ。これで3試合連