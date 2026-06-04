日本野球機構(NPB)は4日の公示を発表。DeNAは牧秀悟選手を1軍登録し、井上朋也選手を登録抹消しました。牧選手は4月24日の巨人戦で、1塁へ全力疾走した際に足を負傷。その後、リハビリを経て5月27日に2軍戦で実戦復帰し、31日には初ヒットも生まれました。チームは楽天に2連敗し、交流戦3カード連続で負け越しが決定。牧選手が1軍復帰初戦でチームの連敗脱出に貢献できるか注目が集まります。一方、登録抹消された井上選手は、今季