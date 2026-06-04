平成ノブシコブシの吉村崇（45）が4日、都内で、企画公演「罰ゲーム倶楽部」（28日、東京・グレースバリ銀座店など、正午開場午後1時開演）合同取材会に出席した。吉村が仕掛け人となった同ライブは、「すごろく」とバラエティーの定番「罰ゲーム」を融合させたもの。全てのマス目に罰ゲームが書かれており、吉村ら参加者は止まった目の罰ゲームを受けながらゴールを目指すという内容だ。7日に大阪公演（よしもと道頓堀シアター）