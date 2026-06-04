【ワンピース・プレミア・サマー 2026】 開催期間：7月30日～11月19日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」を7月30日から11月19日まで開催する。 「ワンピース・プレミア・サマー」では、仲間と自由のため、全力で闘うルフィとその麦わら