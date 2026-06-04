6回無失点で6勝目をマーク【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、6回無失点の好投で今季6勝目を挙げた。今季10度目の先発登板を終え、防御率は0.74と驚異的な数字に良化している。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、真に歴史的な領域に到達したようだ。マウンドでは初回に最