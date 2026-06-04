韓国の人気ユーチューバー・ラルラルが、幼い娘が手術を受けたことを明かした。ラルラルは6月4日にSNSを更新。【写真】14歳少女を妊娠させた55歳ユーチューバー「ソビン（娘）が昨日、救急車で形成外科に搬送され、顎を縫合しました」と報告した。詳しい事故の状況については触れていないものの、娘のソビンちゃんが不慮의 事故によって顎を深く切る怪我を負い、緊急で縫合手術を受けたものとみられる。続けて「歯が抜けてし