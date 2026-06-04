ガールズグループSecretが、約12年ぶりに再結成する。6月4日、芸能事務所RBWは、「Secretがカムバックを準備しているのは事実だ。カムバックに関する具体的なことは、順次ご案内する」と明らかにした。【写真】Secretも…笑顔の裏に潜む「不仲説」今回の再結成には、ヒョソンとハナが参加する。2人は、新メンバーを迎え入れ、3人組で活動を準備しているという。ソナとジウンは今回のプロジェクトには合流しない。RBWが制作と企画を