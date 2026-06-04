&TEAMのKが、俳優・高橋文哉との2ショットを公開した。Kは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】K、高橋文哉と“顔面強すぎ”2SHOT公開された写真には、日本の人気俳優・高橋文哉と肩を並べてセルフィーを撮るKの姿が収められている。2人は、実写映画『ブルーロック』で共演しており、作品を通じて築いた親交がうかがえるショットに、ファンの注目が集まっている。投稿を見たファンからは、「目