【女子旅プレス＝2026/06/04】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした夏恒例イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」が2026年7月30日から11月19日まで開催される。アトラクションのストーリー詳細と、新ビジュアルが公開された。【写真】「ワンピース・プレミア・サマー 2026」新ビジュアル◆ショー本編に12年ぶりハンコック参戦！圧巻スケールのアツい決戦仲間と自由のため、全力で闘