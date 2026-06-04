【モデルプレス＝2026/06/04】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが3日、グループの公式YouTubeを更新。日本では6月10日に発売開始の1st Studio Album『HOME』のビジュアル撮影のビハインド映像を公開した。【写真】韓国で人気のボーイグループ、顔に蜘蛛が這う様子◆BOYNEXTDOOR、アルバム撮影のビハインド映像を公開公式YouTubeのショート動画には、蜘蛛の絵文字とともにアルバム収録曲である「ddok ddok ddok」が添えられて投稿