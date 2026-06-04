６月７日の東京５Ｒ・芝１８００メートルでデビュー予定のシアルナーレ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父コントレイル）は、昨年の東京開幕週で後にきさらぎ賞を勝つゾロアストロを相手に３馬身半差で完勝したディバインウインドの半弟。４日は舟山瑠泉騎手（レースは戸崎圭太騎手）を背に美浦・Ｗコースで６ハロン８０秒９―１１秒４を馬なりでマークした。穂苅助手は「しっかりと乗り込んでいるし、ゲート試験の頃に比べたら