◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神元山飛優内野手▽ＤｅＮＡ牧秀悟内野手▽中日草加勝投手【出場選手登録抹消】▽阪神小幡竜平内野手▽ＤｅＮＡ井上朋也内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク渡辺陸捕手▽日本ハム柴田獅子投手、畔柳亨丞投手▽楽天ワォーターズ内野手▽ロッテ小島和哉投手【出場選手登録抹消】▽楽天入江大樹内野手▽ロッテ桜井