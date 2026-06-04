プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は３日（日本時間４日）、最新の世界ランキングを発表。４団体統一世界王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝のスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は１位のまま、変わらなかった。ただし、中谷はこの日発表となったＷＢＯ（世界ボクシング機構）ランキングでは、カール・ジェームス・マーチン（２７）＝フィリピン＝に抜かれ