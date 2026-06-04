JR四国 JR四国によりますと、2日夜から3日朝にかけて四国沖を通過した台風6号の影響で、沿線で倒木などが多数発生しました。 予讃線（今治～伊予北条）複数箇所で倒木や倒竹が発生予讃線（伊予長浜～伊予出石）倒木と列車が接触土讃線（琴平～土佐山田）複数箇所で倒木が発生高徳線（阿波大宮～板野）倒木が発生徳島線（阿波半田～江口）倒木が発生鳴門線（徳島～鳴門）雨量規制により徐