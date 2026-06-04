テレビ東京は４日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、１１日からスタートするサッカーＷ杯北中米大会について言及した。同局は今大会で試合の中継をしないが、吉次弘志社長は「うちは今回放送はないが、国民的に人気のある、しかもグローバルなイベント。地上波で無料放送されるのは視聴者の皆さんにとっていいこと。視聴者の方々のニーズに応えているのではないか」と語った。Ｗ杯についてはＮＨＫで全１０４試合を