◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンク・山本祐大捕手が欠場する見込みであることが分かった。球場入りしたものの試合前練習には参加しなかった。３日の中日戦（バンテリンドーム）に「５番・捕手」で出場し、３打数１安打１打点と活躍していたが、７回２死で迎えた打席で代打を送られてベンチに退いていた。試合後、指揮官は左手首を痛めていたことを明かし「病院に行