高齢化が急速に進む中国で4日、高齢者向け商品の博覧会が始まりました。市場の拡大を受け、日本企業の新規参入が相次いでいます。上海で4日から始まった博覧会には600以上の企業や団体が参加し、高齢者向けのさまざまな商品やサービスが展示されています。武藤将大記者（NNN上海）「寝ているだけで高齢者の筋肉の運動をサポートするカプセルということですが、中はぽかぽかと暖かく、漢方の香りもかおって、とても気持ちいいです」