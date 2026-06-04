歌手・俳優の小林旭（87）が4日、東京・浅草公会堂でコンサート『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』の本番前取材会を開いた。【全身ショット】真っ白！全身ホワイトコーデで登場した小林旭開演を控え、小林は「体がヘタらないことと、声がダメにならないこと。常に皆さんの力がないとできないことだから。音声、バンドもそう。支えがないとやっていけない仕事。うまく歯車が回ってくれればいいなと」と思いを語った。