兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、警察は、3日に川から見つかった遺体が、公開手配していた大山賢二容疑者と判明したと発表しました。先月、たつの市の住宅で田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件では、警察は、大山賢二容疑者を千尋さんに対する殺人の疑いで全国に指名手配していました。警察がのべ600人以上の捜査員を動員して行方を追っていましたが、3日午前、市内の川で通行人が男性の遺体を発見。司