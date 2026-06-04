◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定トーナメント2回戦三菱重工East14―0横浜球友クラブ（2026年6月4日等々力）4年連続の都市対抗出場を狙う三菱重工Eastが投打に隙のない野球を見せ、大勝発進した。先発した入社2年目の安達壮汰投手（23）は2回打者6人をパーフェクト。テンポ良い投球でリズムを生み、2回までに10得点を挙げる序盤の猛攻を呼び込んだ。「良い球を投げるというよりは、どんどん打たせて流れ良