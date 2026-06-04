〈《衝撃不倫》“旭川17歳女子高生殺人”内田梨瑚被告（23）警部補との大胆すぎる不倫「誰とでもすぐヤる」「事件担当刑事と…」〈初公判〉〉から続く2024年4月に北海道旭川市で起きた、女子高生が橋から転落させられ殺害された事件。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。6月4日の被告人質問で内田は「（被害者の）人生を奪ってしまい申し訳ございません」と初めて謝罪したが