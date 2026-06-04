夢への一歩に笑みがこぼれた。今月７日の開催終了後に海外武者修行へ出発する菅原明良騎手（25）＝美浦・フリー＝が４日、美浦トレセンで取材に応じ、報道陣へあいさつをした。フランスの小林智厩舎に２週間滞在。その後はオーストラリアのメルボルンを拠点として騎乗する。期間は年内いっぱいを予定。海外武者修行を検討し始めたきっかけを「２年前ぐらいから考えていて。Ｇ１勝って以降、満足のいくレースぶりができていなか