NHKは4日、2028年春（前期）から連続テレビ小説『ほんのモキチ』を放送すると発表した。主演は河合優実さん、脚本は宮藤官九郎さん。連続テレビ小説通算118作目となる『ほんのモキチ』は、歌人の斎藤茂吉の妻、輝子をモデルに朝ドラ史上、最も不仲な夫婦の物語を描く。宮藤さんは『あまちゃん』（2013年度）以来、15年ぶりの朝ドラ執筆となる。モデルとなる斎藤輝子は明治28年、大病院を経営する斎藤家の娘として生まれる。学生時