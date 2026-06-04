ガソリン仕様の価格が明らかにBMW日本法人のMINI（ミニ）は2026年5月29日、特別仕様車「ポール・スミス エディション」のラインナップにおいて、これまで未発表だったガソリンエンジン搭載モデルの価格を発表し、同日より注文予約の受付を開始しました。2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開されたポール・スミス エディションは、英国を代表するプレミアムコンパクトブランドのMINIと、世界的