北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は、６月４日も被告人質問が行われ、女は「人生を奪ってしまい申し訳ございません」と初めて謝罪しました。（内田被告）「私の身勝手で非常識な言動によって、被害者を傷つけ苦しませ、これからの人生を奪ってしまい本当に申し訳ございません」殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告。 ４日の被告人質問で口にしたのは、遺族への初めての