5日、薩摩地方は曇りで気温が上がり蒸し暑くなる見込みです。大隅地方も雲が広がり、日差しは少ないものの気温が上昇し蒸し暑い一日となるでしょう。種子島・屋久島地方は朝早くまで雨が残り、その後は曇りで推移しますが、日中は蒸し暑さが強まりそうです。奄美地方は一日を通して雨となる見込みで、引き続き湿度の高い体感が続くでしょう。台湾付近の熱帯低気圧由来の低気圧が、週末にかけて北上し、大雨となる恐れがあり