渋野日向子のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。今季2戦目のメジャー大会「全米女子オープン」の開幕を目前に、渋野の明るい笑顔の写真3枚を投稿した。【写真】「全米女子オープン」も愛犬・朔くんと闘う渋野日向子（全3枚）1枚目の写真は今年の開催コース「リビエラCC」のロゴが入ったウェアを着たクマのぬいぐるみをカメラに向ける渋野。2枚目は白をベースに爽やかなカラーでまとめられたキャディバッグと一緒に。悲しい