2011年には世界ランキング1位に輝いたルーク・ドナルド（イングランド）が自身のインスタグラムを更新。家族そろって日本旅行を楽しんだことを投稿した。【写真】観光から食事まで、最高の日本旅行を楽しんだL・ドナルド「家族との素晴らしい旅行でした」「素敵な人々、美味しい料理。すべてのことに深い敬意と感謝を表します」「Arigato Gozaimasu」と、日本語も使いながら楽しかった旅行を振り返っていた。投稿では京都の二寧坂