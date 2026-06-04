NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。中日は草加勝投手を1軍登録しました。草加投手は2023年のドラフト1位右腕。ルーキーイヤーに右肘の手術を行い、昨季はプロ初登板も経験しました。今季はここまでファームの5試合に先発登板し、1勝1敗、防御率4.91をマーク。今季初昇格となりました。