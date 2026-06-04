4日は西から天気下り坂。これまでの一日の天気を振り返ります。■九州北部、中国、近畿で梅雨入りの発表4日（木）は台風6号から変わった低気圧は本州の東の海上へ遠ざかったものの、西から前線を伴った低気圧が近づき、西日本は広い範囲で雨が降りました。鹿児島県や宮崎県など九州南部を中心に1時間に20?以上の強い雨が降っています。また、九州北部、中国、近畿では梅雨入りの発表があり、おおむね平年と同じくらいの時期に雨の