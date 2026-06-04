日本サッカー協会名誉総裁の高円宮妃久子さまが、現地でワールドカップを観戦されると宮内庁が発表しました。久子さまは、6月10日に日本を出発し、スウェーデン、アメリカ、メキシコをそれぞれ訪問された後、6月22日に帰国されます。王室からの招待を受け、スウェーデンでは、カール16世グスタフ国王夫妻の結婚50周年を祝う式典や晩さん会に出席されます。久子さまは、これまでも国王の誕生日の祝賀行事に出席するなど、スウェーデ