ケガで戦線を離脱も、この日1軍昇格となったDeNA・牧秀悟選手。試合前にインタビューに応え、意気込みを語りました。4月24日に足を負傷した牧選手。その後はリハビリを続け、5月27日のファーム・楽天戦で実戦復帰となりました。ファームでは4試合に出場し、直近出場ではホームランを放つなど、3本のヒットを記録。セカンドの守備もしっかりとこなしました。ファームでの手応えを「いい1本も出ましたし、そのあとのヒットも良かった