歌手・タレントの中川翔子さんが6月4日、自身のインスタグラムを更新。双子の成長について写真も交え伝えました。【写真を見る】【 中川翔子 】「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」生後８か月の双子弟との親子ショット公開「お互い目が合うと爆笑してる」中川さんは、「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」と、双子の弟（次男）との２ショット写真を複数公開。耳がそっくりな様子が見て取れます。 &#