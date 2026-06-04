3日の中日戦を左手首痛で途中交代したソフトバンクの山本祐大捕手（27）は4日、チームとともに球場入りしたものの、全体練習開始時はグラウンドには姿を見せなかった。前日は7回に代打を送られ、試合中に名古屋市内の病院で精密検査をしていた。2軍から緊急合流の渡辺陸捕手（25）が同日、出場選手登録された。山本祐はDeNAから2対1のトレードで加わり、5月13日の西武戦では入団会見後すぐにスタメン出場。打率・349、2本塁