東京都で去年1年間に生まれた子どもの数は前の年よりも増え、10年ぶりの増加に転じました。一方、合計特殊出生率は前の年と変わらず、下げ止まりを見せるにとどまっています。去年の東京都の出生数は、前の年から857人増えて8万5064人となり、10年ぶりの増加となりました。ただ、東京都の合計特殊出生率は0.96で、前の年と変わらず、下げ止まる形を見せた一方で、「1」を割っているのは全国で東京都だけになっています。合計特殊出