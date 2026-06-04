NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）を発表した。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）が務める。脚本はヒットメーカーの宮藤官九郎氏が手掛け、河合とは24年放送のTBSドラマ「不適切にもほどがある！」以来のタッグとなった。今回の発表で再注目を集めた「ふてほど」とは、24年1月期に放送されたドラマ「不適切にも…」の略称。宮藤氏がオリジナル脚本を手掛けたヒューマンコメディ