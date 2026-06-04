現在、SNSの総フォロワー約54万人、インフルエンサーの松澤海優さんは、自身がレズビアンであることを公表しながら活動をしています。2025年、中央大学の『ミス中央コンテスト』に出場し、グランプリを獲得。その名と、そのセクシュアリティーが広く知られるようになりました。そんな松澤さんにこれまでの人生と、いま伝えたいことを聞きました。■「さすがにこれは…」同性が好きだと気づいたきっかけ松澤海優さん「高校1年生の時