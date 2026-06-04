横浜ＦＣ（資料写真）Ｊ２横浜ＦＣは４日、日体大のＧＫ原田真透（２０）＝１８５センチ、８１キロ＝の２０２８年からの加入が内定したと発表した。「一日でも早く三ツ沢のピッチに立ち、勝利に貢献できるように頑張る」とコメントした。