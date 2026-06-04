台風6号の影響で実が落ちる被害 収穫の時期を迎えた奄美大島の特産品パッションフルーツ。台風6号の影響で実が落ちる被害がでています。 （パッションフルーツ農家 山越織江さん）「葉っぱもかなり…このような状態なので、回復が難しいかな」 奄美市のビニールハウスでパッションフルーツを栽培している山越織江さん（33）です。 台風6号の強風で…3割ほど落果 先月下旬から収穫を始めていました