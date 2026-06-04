【モデルプレス＝2026/06/04】歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が6月2日、それぞれのInstagramを更新。和装の挙式ショットを公開した。【写真】元乃木坂46＆イケメン歌舞伎役者「日本の伝統で素敵」和装姿で見つめ合い◆中村橋之助＆能條愛未、和装挙式ショット公開4月3日に入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した2人。橋之助は「私、中村橋之助と能條愛未は、ホテルニューオータニにて、挙式、披露宴を