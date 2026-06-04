【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の柄本時生が5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。女優の高畑充希との間に第1子が誕生した俳優の岡田将生へプレゼントを贈っていたことを明かした。【写真】岡田将生＆高畑充希夫妻、タキシード＆ウエディングドレス姿◆柄本時生＆賀来賢人、岡田将生に第1子誕生祝いこの日に投稿された動画では、柄本が「僕の昔からの親友」と紹介する俳優の賀来賢人をゲストに招き、一緒にドライブトーク。