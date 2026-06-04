気象庁は今日4日、最新の1か月予報を発表しました。向こう1か月は、低気圧や前線の影響で、西日本・東日本では降水量が平年並みか多いでしょう。雨が多い割には気温が高く、熱中症のリスク大となりそうです。一方、北日本では、1週目は気温が低いですが、2週目は気温が高く気温の変動が大きくなるため体調管理にご注意下さい。西・東日本は雨量が多い目先、新たな熱帯低気圧の動向に注意最新の1か月予報によりますと、沖縄や西日