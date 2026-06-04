ドル円は午後に少し円高の場面も続かず＝東京為替概況 昨日の市場で160.09円を付けたドル円。朝方は160.00円台の高値圏でもみ合ったが、上値追いに慎重で少し調整の入る展開となった。その後、イスラエルとレバノンの停戦合意が報じられたことでドル安となる場面では159.85円前後を付けたが、すぐに戻すなど地合い自体は堅調。昼前に再び159.80円台を付けたものの、その後いったん反発を見せて160.00円近くまで買われた