【これからの見通し】地政学リスクへの期待も、株式は自律的な調整、ドル円１６０円付近で神経質に 中東をめぐる緊張感はやや緩和されている。米国とイランの協議のネックとなっているイスラエルによるレバノン攻撃について、双方の停戦の枠組みが報じられている。一方、イランによるクウェート空港攻撃など小規模の戦闘が繰り返されている。トランプ米大統領がイランとの合意が近い、週末には合意の可能性もあると示唆