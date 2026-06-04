◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）前日３日のオリックス戦で危険球退場となっていた巨人の戸郷翔征投手が４日、報道陣の取材に応じ「必死に勝負している世界ですけど、いち人間として紅林選手には申し訳なかった。（この日の試合前練習では）会えなかったですけど、本当にそういう気持ちでいっぱいです」と死球を当てた紅林に対して謝罪の言葉を述べた。先発でマウンドに立った戸郷は２