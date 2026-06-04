Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は６日、今季の最終戦となるＪ２・Ｊ３百年構想リーグのプレーオフラウンド（Ｒ）第２戦、アウェー・Ｊ２新潟戦に臨む。４日に札幌・宮の沢で行われた練習を順調に終えたＭＦ堀米悠斗（３１）は昨季まで９年間、新潟でプレーしていた。契約満了による完全移籍から半年で迎える対戦に「ちょっと早いなという感じはありますけど、何かの縁だと思うので。純粋にこの一戦を楽しみたい」と試合を心待ちにし