４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本経済新聞社がこの日、２０２６年上半期の日経ＭＪヒット商品番付を発表したことを報じた。東の横綱に「ホルムズ・ショック」、西の横綱に「ポケモン３０周年」が選ばれた今回の番付。西の大関「さよなら嵐」と並んで、東の大関に選ばれた「サンスター文具『ボンボンドロップシール』」について、コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々