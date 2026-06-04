名古屋地裁教員グループによる盗撮画像共有事件で、器物損壊、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた名古屋市立小の元教諭水藤翔太被告（35）の判決で、名古屋地裁（松本高明裁判官）は4日、動機はグループメンバーからの承認欲求を満たすためと認定し「刑事責任は相当に重い」として、懲役3年6月（求刑懲役6年）を言い渡した。実在する女児の写真を生成人工知能（AI）で加工した「性的ディープフェイク」を所持した児童買