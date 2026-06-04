教員盗撮共有事件で、名古屋市立小元教諭（35）を実刑とした4日の名古屋地裁判決は、生成人工知能（AI）で加工した女児の性的な画像を所持したとする児童買春・ポルノ禁止法違反の罪も認定した。同種事案で初めてとみられる。